"للقصة بقية" يوثق الأيام الأخيرة من حكم النظام السوري

شكّل سقوط نظام الأسد في سوريا تحولا دراماتيكيا في المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، إذ انهارت منظومته العسكرية بشكل مفاجئ، وقد كشفت التطورات المتسارعة عن ضعف بنيوي كبير في أركان النظام.

وللوقوف على مجريات أحداث آخر أيام نظام المخلوع بشار الأسد، يقدم برنامج "للقصة بقية" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" في حلقة خاصة -تبث اليوم الاثنين- توثيقا شاملا للأحداث العسكرية والميدانية التي أدت إلى سقوط النظام السوري خلال فترة 11 يوما حاسمة.

وتستعرض مقدمة البرنامج فيروز زياني -خلال فقرات الحلقة- الخطط العسكرية للثوار وتفاصيل المعارك التي غيرت مجرى الأحداث في سوريا.

وتمكن البرنامج من الحصول على تصوير حصري لسير المعارك، كما أجرى مقابلات مع قيادات عسكرية ميدانية أشرفت بشكل مباشر على عمليات التحرير، مما يقدم رؤية داخلية غير مسبوقة لكيفية تنفيذ العمليات العسكرية التي أدت إلى انهيار النظام.

وفي لقاء حصري مع أحد عناصر جيش النظام السوري المخلوع، كشف البرنامج عن تفاصيل انسحاب القوات السورية من المدن بشكل متتابع أمام التقدم السريع للثوار.

كما سلط الضوء على التداعيات العميقة التي أصابت المنظومة العسكرية للنظام، وأدت في النهاية إلى انهيارها وترك المدن دون مقاومة تذكر.