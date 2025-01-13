ما فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية؟

تناول برنامج “للقصة بقية” في حلقة استثنائية موضوع ثورة الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي نظمه معهد الجزيرة للإعلام في فندق شيراتون الدوحة.

ويشير الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة والآلات التي تحاكي البشر في أداء المهام وتحسّن نفسها بناء على المعلومات التي تجمعها.

وقد أصبح الذكاء الاصطناعي مستخدما في مجالات هائلة، منها: إنتاج المحتوى الإعلامي والتشخيص الطبي وحتى كرة القدم.

وبشأن أهمية الذكاء الاصطناعي، يرى أبران مالدونادو -وهو سفير شركة "أوبن إيه آي" أن هناك استخدامات جيدة واستخدامات سيئة للإنترنت، ورغم ذلك لم يتخل الناس عن الإنترنت، وهو ما ينطبق على الذكاء الاصطناعي الذي بات مهما ويحتاجه الناس كحاجتهم للكهرباء.

وقال إنه ستكون هناك استخدامات خبيثة وسيئة للذكاء الاصطناعي وأيضا استخدامات جيدة له، وأشار إلى أن الحل يكمن في صياغة السياسات واللوائح التنظيمية من قبل الحكومات من أجل خفض الاستخدامات السيئة.

وخلص مالدونادو -في حديثه لحلقة (2025/1/13) من برنامج "للقصة بقية"- إلى أن الذكاء الاصطناعي باق مع الإنسان ولن يتغير الأمر.

من جهتها، قالت الأستاذة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أماني العبد إن الذكاء الاصطناعي يساعد الناس في عملهم اليومي، لكنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء، ودعت إلى ضرورة نشر التوعية في المدارس العربية لفهم الذكاء الاصطناعي.

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وتتصدر السعودية والإمارات ومصر وقطر الدول العربية على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2024.

وبشأن الهدف من تنظيم الجزيرة مؤتمر الذكاء الاصطناعي، قالت جنى المسلماني -وهي منتجة ومتخصصة في المجتمعات الرقمية- إن العمل على المؤتمر بدأ قبل سنتين بعد أن تبين أن المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي غير منتشرة.

وأضافت أن الهدف هو الإتيان بكل خبراء الذكاء الاصطناعي في العالم من أجل أن يستفيد منهم الناس في الوطن العربي.

ويهدف المؤتمر -الذي نظمه معهد الجزيرة للإعلام- إلى استكشاف استخدامات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار، وكيفية تحسين المحتوى الإعلامي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير أدوات التحرير والإنتاج.