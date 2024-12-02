"وحدة الساحات" تتحدى الاحتلال من معركة سيف القدس إلى طوفان الأقصى

تتناول حلقة جديدة من برنامج “للقصة بقية” الذي يبث على منصة “الجزيرة 360″، تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار وتأثيره على إستراتيجية “وحدة الساحات” التي تبنتها قوى المقاومة.

وتشير الحلقة إلى أن جذور إستراتيجية "وحدة الساحات" تعود إلى معركة سيف القدس قبل ثلاثة أعوام، حيث شهدت المنطقة بداية تفعيل هذه الإستراتيجية بين قوى المقاومة على الساحة الفلسطينية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، تطوّر هذا المفهوم ليشمل مشاركة القوى المحسوبة على محور المقاومة في لبنان والعراق واليمن في إسناد غزة.

وتستعرض الحلقة مع ضيوفها تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل حزب الله كأحد أبرز أطراف محور المقاومة، وحسابات الربح والخسارة في المعادلة الإقليمية الراهنة، كما تناقش خيارات القوى المعارضة للهيمنة الإسرائيلية والنفوذ الأميركي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.