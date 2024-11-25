حرب غزة.. أول إبادة جماعية بالبث المباشر

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة، مرتكبا جرائم إبادة جماعية توثقها الكاميرات في بث مباشر أمام أعين العالم، في حرب تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وللوقوف على حقيقة ما يحدث في غزة تناولت حلقة جديدة من برنامج "للقصة بقية" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- ما توصف بأول إبادة جماعية في التاريخ تبث على الهواء مباشرة، إذ تجاوزت مدة العدوان على غزة 400 يوم من القصف المتواصل والعنف غير المسبوق، في مشهد يعكس إمعانا في الإجرام وتجاهلا صارخا لكل القيم الإنسانية.

وفي ظل هذا العدوان المستمر سقط عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتحولت حياتهم إلى مأساة إنسانية متواصلة، حيث دمرت المنازل وجاعت البطون وأُزهقت الأرواح لمجرد تطلعهم للحرية والحياة الكريمة التي تكفلها المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية.

وتستعرض الحلقة تقارير اللجان الأممية والمنظمات الحقوقية العالمية التي أكدت أن الممارسات الإسرائيلية في غزة تتطابق قانونيا مع خصائص الإبادة الجماعية، وهو ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار قرار باعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعود الحلقة بالمشاهدين إلى جذور العقيدة العسكرية الإسرائيلية المستخدمة في هذه الحرب، مستحضرة ما يصفها الباحثون بالإبادة الجماعية البطيئة للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

فهذه العقيدة -التي تشكلت في صلب نشأة دولة الاحتلال وجيشها- بدأت مع ممارسات العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض، لتصبح فيما بعد النواة الأساسية لإستراتيجية جيش الاحتلال.

وقت المحاسبة

ورغم استخدام هذه العقيدة منذ عام 2006 فإن الحرب الأخيرة على غزة شكلت المسرح الأبرز لتطبيقها، إذ تجلت في استخدام القوة المفرطة وغير المتكافئة، واستهداف البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة، في شكل من أشكال العقاب الجماعي والانتقام.

ولمناقشة هذه القضية المحورية تستضيف مقدمة البرنامج فيروز زياني الخبيرين الدكتور جوني منصور المؤرخ المتخصص في التاريخ الفلسطيني والشرق الأوسط الحديث، ومارتن شو أستاذ السياسة الدولية والمتخصص في دراسات الإبادة الجماعية والباحث في معهد برشلونة للدراسات الدولية.

وتطرح الحلقة تساؤلات جوهرية بشأن ماهية هذه العقيدة العسكرية وكيفية تطبيقها في غزة، كما تناقش أبعادها الأيديولوجية والسياسية ودلالات النظر -للمرة الأولى- إلى القضية الفلسطينية من منظور الإبادة الجماعية، كما تتطرق إلى تأثير الصراع الراهن على مستقبل المجتمع الإسرائيلي والمشروع الوطني الفلسطيني.

وتطرح الحلقة التساؤل المصيري: هل حانت ساعة المحاسبة وانتهى زمن الإفلات من العقاب؟ في إشارة إلى التطورات القانونية الدولية الأخيرة وتداعياتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة.