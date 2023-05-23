مدة الفيديو 50 minutes 33 seconds 50:33

للقصة بقية للقصة بقية – الحروب بوابة النظم العالمية

رصد برنامج للقصة بقية في حلقته “الحروب بوابة النظم العالمية” صياغة الحروب بين القوى الكبرى النظم العالمية على مدى قرنين من الزمان، واستقرأ مع خبراء ومفكرين التطورات العالمية بعد الحربين العالميتين.