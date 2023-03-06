من برنامج: للقصة بقية للقصة بقية.. حارسات الحقيقة

سلط برنامج “للقصة بقية” في حلقته بتاريخ (2023/3/6) الضوء على معاناة وبطولات الصحفيات “حارسات الحقيقة” في المنطقة العربية، ودورهن في الوصول إلى الحقيقة والتحديات التي يواجهنها.