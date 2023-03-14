من برنامج: للقصة بقية للقصة بقية- التنافس الدولي على أفريقيا

باتت في الشهور الأخيرة أفريقيا محور اهتمام بل ومحط تنافس دولي، وأجاب برنامج “للقصة بقية” (2023/3/13) عن الأسئلة التالية: ما أبعاد هذا الصراع وأهدافه الإستراتيجية؟