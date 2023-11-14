للقصة بقية للقصة بقية- حراقة المشرق

استقصى برنامج “للقصة بقية” 2023/7/17 تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من شواطئ شمال لبنان عبر لقاءات مع بعض ممن خاضوا رحلات الموت ومهربين ومسؤولين وقانونيين.