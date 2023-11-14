للقصة بقية للقصة بقية – التقارب التركي العربي

تابع برنامج “للقصة بقية” (2023/5/29) علاقات تركيا مع العالم العربي، التي شهدت دفعة قوية منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم شابها توتر وخلافات خلال ثورات الربيع العربي.