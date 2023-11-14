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للقصة بقية 

للقصة بقية- الأسيرات الفلسطينيات

قصص تدمي القلوب.. “للقصة بقية” يكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الأسيرات الفلسطينيات في السجون.
14/11/2023-|آخر تحديث: 14/11/202305:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)