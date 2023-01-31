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من برنامج: للقصة بقية المرصد (2023/1/30)

تابع برنامج “المرصد” (2023/1/30) تفاصيل قانون “سلاب” المثير للجدل الذي يُمكّن النافذين والأثرياء -حتى وإن كانوا خارج بريطانيا- من رفع قضايا أمام محاكمها ما دام النشر أو البث حصل على أراضيها.