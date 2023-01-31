تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 23 minutes 33 seconds
23:33
من برنامج:
للقصة بقية
المرصد (2023/1/30)
تابع برنامج “المرصد” (2023/1/30) تفاصيل قانون “سلاب” المثير للجدل الذي يُمكّن النافذين والأثرياء -حتى وإن كانوا خارج بريطانيا- من رفع قضايا أمام محاكمها ما دام النشر أو البث حصل على أراضيها.
31/1/2023
facebook
twitter
whatsapp