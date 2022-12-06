مدة الفيديو 50 minutes 24 seconds 50:24

من برنامج: للقصة بقية للقصة بقية- التغير المناخي

رصدت حلقة (2022/12/5) من برنامج “للقصة بقية” التغير المناخي في الوطن العربي، خصوصا في سلطنة عمان التي تعاني زيادة في نسبة الأعاصير المدارية، والجزائر التي شهدت حرائق في نسيج غاباتها الأطلسي ز

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