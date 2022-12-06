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للقصة بقية- التغير المناخي
رصدت حلقة (2022/12/5) من برنامج “للقصة بقية” التغير المناخي في الوطن العربي، خصوصا في سلطنة عمان التي تعاني زيادة في نسبة الأعاصير المدارية، والجزائر التي شهدت حرائق في نسيج غاباتها الأطلسي ز
وتوقع التقرير أن تعاني 80% من المدن المكتظة بالسكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من موجات الحر، وأن تتجاوز درجات الحرارة 60 درجة مستقبلا في بعض مناطق الشرق الأوسط ودول الخليج، في ظل انبعاثات عالية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
تقديم: فيروز زياني
6/12/2022