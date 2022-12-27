للقصة بقية- الشباب العربي والمخدرات

سلطت حلقة (2022/12/26) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على ظاهرة انتشار المخدرات، حيث تربط تقارير الأمم المتحدة بين ارتفاع معدلات انتشار المخدرات وتزايد الأمراض وانتشار الجريمة.

وعاين البرنامج بؤر انتشار المخدرات في تونس ولبنان واليمن، وبحث في أسباب انزلاق الشباب إليها.

وتشير تقارير الأمم المتحدة الصادرة في شهر يونيو/حزيران 2021 إلى ارتفاع متزايد في نسب انتشار المخدرات عالميًا، لكن التقارير الأممية خلت من أرقام حقيقية في الوطن العربي، وتعود معظم التواريخ إلى سنوات ماضية، دون الحصول على أي رد أو معلومات من قِبل المنظمة الأممية.

تقديم: فيروز زياني