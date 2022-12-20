تناولت حلقة (2022/12/19) من برنامج “للقصة بقية” المناطق العربية المهمشة في ولاية تكانت الموريتانية، وسيدي بوزيد في تونس، وولاية البحر الأحمر شرق السودان.

وعرض التقرير الذي بثته الحلقة معاناة الأهالي في هذه المناطق، وبحث في أسباب الظاهرة وكيفية تعامل السلطات في هذه البلدان مع هذه القضايا. والتي تشترك جميعها في ضعف التنمية والإنفاق العام وتدني مستوى التعليم والصحة.

وبحسب تقرير أممي، فإن التنمية المتباينة على أساس المكان أو الموقع الجغرافي تعد فشلا في تحقيق العدالة الاقتصادية، أو خيانة للعقد الاجتماعي، ويؤكد التقرير أن تغيير الواقع في الوطن العربي يبدو مهمة صعبة.

تقديم: فيروز زياني