للقصة بقية- إنترنت الأجسام

سلطت حلقة (2022/11/28) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على إنترنت الأجسام واستخدامه في مجال الطب، مع التعريج على مخاطره، وقيمته السوقية، ومدى نجاحه مستقبلا.

وبات الإنترنت عاملا مركزيا في إدارة شؤون الحياة، ولم يعد مجرد أداة تواصل بين البشر ونقل للمعلومات والبيانات بينهم عبر هاتف محمول أو حاسوب.

ويقدر عدد الأجهزة التي تستخدم إنترنت الأشياء بالمليارات حول العالم. ومع التطور المستمر، امتد استخدام هذه التقنيات إلى مجال الرعاية الصحية لمراقبة المرضى في منازلهم وصرف الأدوية لهم من الصيدليات الذكية.

تقديم: فيروز زياني