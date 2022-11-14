الذوادي: هكذا قلبت قطر نقاط الضعف في ملف كأس العالم لنقاط قوة ونعد العالم بتجربة استثنائية

استضافت حلقة (2022/11/14) من برنامج “للقصة بقية” الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي في لقاء حصريّ، تناول فيه مجموعة من التحديات التي واجهت مشروع الاستضافة العربية لكأس العالم.

كما استعرضت الحلقة تجربة بعض المتطوعين القادمين إلى قطر للمشاركة في تنظيم نهائيات مونديال قطر 2022، وتحدث المتطوعون القادمون إلى قطر عن أدوارهم في تنظيم العمليات التطوعية.

ومن خلال الفيلم الذي عرضه برنامج "للقضة البقية" يخضع المتطوعون لجلسات تدريبية تصل إلى 300 جلسة تدريبية، تنقسم هذه الجلسات بحسب التخصصات المناطة بهم، ويتم تحديد كل دور لكل شخص من أجل تقديم خدمات مساندة لجماهير المونديال.

تقديم: فيروز زياني