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من برنامج: للقصة بقية 

عام على انفجار المرفأ.. دمار لم يعمر وتحقيق لم يكتمل وبيروت تتمسك بالأمل

سلطت حلقة (2021/8/2) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، وعاد البرنامج للشهود الذين قابلهم بعد الانفجار، ليطلع على أوضاعهم في الذكرى الأولى له.
2/8/2021-|آخر تحديث: 2/8/202111:55 PM (مكة المكرمة)
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