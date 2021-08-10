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من برنامج: للقصة بقية نتفليكس وأخواتها.. ما رسائلها وأهدافها؟

منصات مشاهدة لشركات عالمية دخلت بيوت الملايين واستحوذت على اهتمامهم، من أبرزها منصة نتفليكس التي اقتحمت المنطقة العربية بأفلامها ومسلسلاتها التي تلاقي أحيانا الانتقاد، فما الرسائل التي تحلمها؟

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