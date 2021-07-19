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50:33
من برنامج:
للقصة بقية
تونس.. أزمة الرئاسات الثلاث وآفاق تجاوز الاحتقان السياسي
تناولت حلقة (2021/7/19) من برنامج “للقصة بقية” الأزمة الاقتصادية والسياسة والصحية في تونس في ظل الانقسام الحاد بين الكتل السياسية، والأزمة بين الرئاسات الثلاث في البلاد.
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19/7/2021
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