البث الحي
49:59

من برنامج: للقصة بقية 

الشيخ جراح.. قصة حي صامد في وجه الاحتلال منذ عقود

عرض برنامج “للقصة بقية” (2021/5/31) بالخرائط وصور الأقمار الصناعية موقع حي الشيخ جراح وأهميته، وعمل على تحليل البيانات والوثائق التي تفند الرواية الإسرائيلية بملكيتها للبيوت في الحي.
31/5/2021
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