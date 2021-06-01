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من برنامج: للقصة بقية الشيخ جراح.. قصة حي صامد في وجه الاحتلال منذ عقود

عرض برنامج “للقصة بقية” (2021/5/31) بالخرائط وصور الأقمار الصناعية موقع حي الشيخ جراح وأهميته، وعمل على تحليل البيانات والوثائق التي تفند الرواية الإسرائيلية بملكيتها للبيوت في الحي.

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