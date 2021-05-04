search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
50:15
من برنامج:
للقصة بقية
السينما العربية.. الطموح إلى العالمية بين مفردات الفن وقيود الواقع
باتت آلاف المسلسلات والأفلام رهن رغبة ملايين المشاهدين دون رقابة حكومية، توفرها عبر الإنترنت منصات للمشاهدة والبث اجتاحت الأسواق العالمية للترفيه ناقلة أعمالا مثيرة للجدل.
اقرأ المزيد
3/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية
كوكبنا على حافة الهاوية.. كيف سيكون العالم عام 2050؟
play
49:03
غزة رغم الحصار.. تمسك بالأمل يقهر الاحتلال
play
50:35
مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟
play
50:02
القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري
play
51:21
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية
كوكبنا على حافة الهاوية.. كيف سيكون العالم عام 2050؟
play
49:03
غزة رغم الحصار.. تمسك بالأمل يقهر الاحتلال
play
50:35
مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟
play
50:02
القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري
play
51:21
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3)
الشريعة والحياة في رمضان- سالم الشيخي: الإسلاموفوبيا تضع الدول الأوروبية في حرج مع الحرية
مع اتهامات التعنت والتصعيد والتدويل.. ما مآلات أزمة سد النهضة إذا أًنجزت التعبئة الثانية دون اتفاق؟
وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا
الأكثر قراءة
إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة
شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار
لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد
أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها