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من برنامج: للقصة بقية السينما العربية.. الطموح إلى العالمية بين مفردات الفن وقيود الواقع

باتت آلاف المسلسلات والأفلام رهن رغبة ملايين المشاهدين دون رقابة حكومية، توفرها عبر الإنترنت منصات للمشاهدة والبث اجتاحت الأسواق العالمية للترفيه ناقلة أعمالا مثيرة للجدل.

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