البث الحي
50:15

من برنامج: للقصة بقية 

السينما العربية.. الطموح إلى العالمية بين مفردات الفن وقيود الواقع

باتت آلاف المسلسلات والأفلام رهن رغبة ملايين المشاهدين دون رقابة حكومية، توفرها عبر الإنترنت منصات للمشاهدة والبث اجتاحت الأسواق العالمية للترفيه ناقلة أعمالا مثيرة للجدل.
3/5/2021
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للقصة بقية 
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كوكبنا على حافة الهاوية.. كيف سيكون العالم عام 2050؟

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مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟

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القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

51:21
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المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية 
(الجزيرة)

كوكبنا على حافة الهاوية.. كيف سيكون العالم عام 2050؟

49:03
(الجزيرة)

غزة رغم الحصار.. تمسك بالأمل يقهر الاحتلال

50:35
(الجزيرة)

مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟

50:02

القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

51:21
شاهد المزيد
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3)

(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- سالم الشيخي: الإسلاموفوبيا تضع الدول الأوروبية في حرج مع الحرية

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مع اتهامات التعنت والتصعيد والتدويل.. ما مآلات أزمة سد النهضة إذا أًنجزت التعبئة الثانية دون اتفاق؟

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لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)