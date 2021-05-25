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50:40
من برنامج:
للقصة بقية
شهادات حية.. "للقصة بقية" يكشف ما فعله الاحتلال في غزة
انتصرت غزة للقدس والأقصى واللد وحي الشيخ جراح والضفة، انتصرت لكل فلسطين بعد أن تحمل الشعب الفلسطيني معاناة لا يمكن تخيلها، كما وصفتها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمناطق الفلسطينية.
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24/5/2021
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