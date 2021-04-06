51:21

من برنامج: للقصة بقية القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

ناقشت حلقة (2021/4/5) من برنامج “للقصة بقية” طبيعة علاقة جماعة “القبيسيات” بالنظام السوري وأجهزته الأمنية، وأهدافها الحقيقية، وحدود انتشارها في سوريا، وكيفية تمددها خارج البلاد.

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