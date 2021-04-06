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51:21

من برنامج: للقصة بقية 

القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

ناقشت حلقة (2021/4/5) من برنامج “للقصة بقية” طبيعة علاقة جماعة “القبيسيات” بالنظام السوري وأجهزته الأمنية، وأهدافها الحقيقية، وحدود انتشارها في سوريا، وكيفية تمددها خارج البلاد.
5/4/2021
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FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo (رويترز)

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FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo (رويترز)

البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟

51:13
(الجزيرة)

الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار

50:32
(الجزيرة)

أميركا أم إيران أولا.. من يفك شفرة الاتفاق النووي؟

49:58
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