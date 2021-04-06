search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
51:21
من برنامج:
للقصة بقية
القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري
ناقشت حلقة (2021/4/5) من برنامج “للقصة بقية” طبيعة علاقة جماعة “القبيسيات” بالنظام السوري وأجهزته الأمنية، وأهدافها الحقيقية، وحدود انتشارها في سوريا، وكيفية تمددها خارج البلاد.
اقرأ المزيد
5/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية
البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟
play
51:13
الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار
play
50:32
أميركا أم إيران أولا.. من يفك شفرة الاتفاق النووي؟
play
49:58
هربوا من أوطانهم فانتُزع منهم أطفالهم.. المهاجرون وثمن الغربة في أوروبا
play
49:58
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية
البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟
play
51:13
الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار
play
50:32
أميركا أم إيران أولا.. من يفك شفرة الاتفاق النووي؟
play
49:58
هربوا من أوطانهم فانتُزع منهم أطفالهم.. المهاجرون وثمن الغربة في أوروبا
play
49:58
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
وسم "مقاطعة الإمارات" يفجر جدلا بين المغردين في منصات عربية
مفاوضات كينشاسا.. هل تنجح بنزع فتيل أزمة الملء الثانية لسد النهضة؟
ما وراء الخبر- مفاوضات كينشاسا.. هل تنجح بنزع فتيل أزمة الملء الثاني لسد النهضة؟
شعر الملكة تي يلفت الأنظار في موكب نقل المومياوات الملكية.. ما سر جماله؟
الأكثر قراءة
حظر النشر بقضية الأمير حمزة.. واشنطن بوست: وفد سعودي في عمان للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله
لماذا عليك شرب نصف كوب من عصير الشمندر الأحمر يوميا؟
7 أسئلة تشرح قصة قناة إسطنبول وأهميتها الاقتصادية والجدل المثار حولها
أكد أنه سيبقى وفيا للملك.. الديوان الملكي الأردني ينشر رسالة من الأمير حمزة بعد لقائه الأمير الحسن بن طلال