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من برنامج: للقصة بقية كوكبنا على حافة الهاوية.. كيف سيكون العالم عام 2050؟

“كوكبنا على حافة الهاوية”.. كان هذا تحذير أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام قادة 40 دولة شاركوا في قمة المناخ الافتراضية التي دعت إليها الولايات المتحدة.

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