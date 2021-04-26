البث الحي
49:03

من برنامج: للقصة بقية 

كوكبنا على حافة الهاوية.. كيف سيكون العالم عام 2050؟

“كوكبنا على حافة الهاوية”.. كان هذا تحذير أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام قادة 40 دولة شاركوا في قمة المناخ الافتراضية التي دعت إليها الولايات المتحدة.
26/4/2021
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للقصة بقية 
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غزة رغم الحصار.. تمسك بالأمل يقهر الاحتلال

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مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟

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القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

51:21
FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo (رويترز)

البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟

51:13
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية 
(الجزيرة)

غزة رغم الحصار.. تمسك بالأمل يقهر الاحتلال

50:35
(الجزيرة)

مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟

50:02

القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

51:21
FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo (رويترز)

البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟

51:13
شاهد المزيد
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