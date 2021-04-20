50:35

من برنامج: للقصة بقية غزة رغم الحصار.. تمسك بالأمل يقهر الاحتلال

يفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ 14 عاما حصارا على قطاع غزة كإجراء عقابي لعزل القطاع عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر وتضييق الحريات والتنقل، وقطع التمويل والوقود والكهرباء.

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