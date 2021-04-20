البث الحي
50:35

من برنامج: للقصة بقية 

غزة رغم الحصار.. تمسك بالأمل يقهر الاحتلال

يفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ 14 عاما حصارا على قطاع غزة كإجراء عقابي لعزل القطاع عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر وتضييق الحريات والتنقل، وقطع التمويل والوقود والكهرباء.
19/4/2021
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مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟

50:02

القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

51:21
FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo (رويترز)

البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟

51:13
(الجزيرة)

الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار

50:32
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للقصة بقية- غزة رغم الحصار

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