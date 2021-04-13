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50:02
من برنامج:
للقصة بقية
مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟
سلطت حلقة (2021/4/12) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على مسلمي فرنسا، في ظل القوانين التي تسعى لفرضها باريس لتعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، ووضع برامج لتنظيم شؤون الديانة الإسلامية.
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12/4/2021
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