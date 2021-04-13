البث الحي
50:02

من برنامج: للقصة بقية 

مسلمو فرنسا.. تضييق ممنهج أم قوانين دولة؟

سلطت حلقة (2021/4/12) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على مسلمي فرنسا، في ظل القوانين التي تسعى لفرضها باريس لتعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، ووضع برامج لتنظيم شؤون الديانة الإسلامية.
12/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية 

القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

51:21
FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo (رويترز)

البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟

51:13
(الجزيرة)

الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار

50:32
(الجزيرة)

أميركا أم إيران أولا.. من يفك شفرة الاتفاق النووي؟

49:58
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية 

القبيسيات.. بين الدعوة الدينية ودعم النظام السوري

51:21
FILE PHOTO: Representations of the Ripple, Bitcoin, Etherum and Litecoin virtual currencies are seen on a PC motherboard in this illustration picture, February 14, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo (رويترز)

البتكوين.. هل تحل محل العملات الورقية؟

51:13
(الجزيرة)

الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار

50:32
(الجزيرة)

أميركا أم إيران أولا.. من يفك شفرة الاتفاق النووي؟

49:58
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

محمد النابلسي: الابتلاء مفهوم محايد وعلى المسلم العمل للنجاح فيه

(الجزيرة)

للقصة بقية- مسلمو فرنسا

(الجزيرة)

أصابع الاتهام تتجه نحو إسرائيل.. ماذا ستفعل إيران تجاه هجوم نطنز؟

(الجزيرة)

تصريحات كاتب فرنسي تثير غضب المنصات الجزائرية.. ماذا قال؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

متى سينتهي فيروس كورونا؟ بروفيسور فرنسي يحدد موعدا

وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات

3 سفن شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم، وتل أبيب توجّه الاتهام لطهران (الجزيرة)

معتز مطر لـ"الجزيرة نت": النظام المصري أصر على إسكات صوتي وقد أغادر تركيا

معتز مطر حقق نجاحا كبيرا ببرنامجه على قناة الشرق طوال السنوات الماضية (مواقع التواصل)

أوكرانيا.. الناتو يدعو روسيا لإنهاء التصعيد وموسكو تتحدث عن وجود طائرات مسيرة تركية وترسل سفنا إلى البحر الأسود

سفن حربية روسية في ميناء سيفاستوبل في القرم (رويترز)