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50:32
من برنامج:
للقصة بقية
الجزائر وفرنسا.. جدل كتابة تاريخ ذاكرة الاستعمار
في 19 من الشهر الجاري أحيت الجزائر عيد النصر، ذكرى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي مهد لاستقلالها عن فرنسا، لكن في سجل الجزائر تواريخ وأحداث بقيت في ذاكرة الجزائري بعد سرقة ذاكرته.
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22/3/2021
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