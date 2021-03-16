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49:58
من برنامج:
للقصة بقية
أميركا أم إيران أولا.. من يفك شفرة الاتفاق النووي؟
ما زال الاتفاق النووي الإيراني يشكل تحديا كبيرا أمام الإدارة الأميركية الجديدة، حيث تنهج واشنطن سياسة “امتثلوا نمتثل”، لكن طهران سبقتها بالقول “انسحبتم أولا من الاتفاق النووي، وعليكم بالعودة إليه”.
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15/3/2021
-
|
آخر تحديث: 16/3/2021
03:04 AM (مكة المكرمة)
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