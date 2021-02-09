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من برنامج: للقصة بقية غاز شرقي المتوسط.. احتياطات هائلة تنتظر توزيعا عادلا

مثّل “شرقي المتوسط” عنوانا لافتا لصراعات عديدة ومتداخلة بين الدول المطلة عليه، على إثر اكتشاف احتياطيات هائلة من النفط والغاز تقدر بـ ١٢٢ تريليون قدم مكعبة من الغاز و١.٧ مليار برميل من النفط.

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