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من برنامج: للقصة بقية "مقابر الكيمياوي" شاهدة على صمت العالم على مجازر النظام السوري

خان العسل، الغوطتان، خان شيخون، ومناطق سورية عديدة تشهد على أكثر من 330 هجوما بغازي السارين والكلور، وثقتها دراسة ألمانية أكدت أن النظام يتحمل مسؤولية معظمها، وخلّفت مئات الضحايا في “مقابر الكيمياوي”.

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