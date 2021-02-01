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من برنامج: للقصة بقية 

مأساة نازحي سوريا.. قصص كفاح للبقاء على قيد الحياة

تسببت الحرب في سوريا في نزوح أكثر من 6 ملايين سوري أجبروا على هجر ديارهم ومدنهم، هربا من قمع النظام وجيشه، ولكنهم يواجهون أوضاعا كارثية.
1/2/2021
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(الجزيرة)

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48:55
(الجزيرة)

جعلته مجرما.. قصص قتل واعتقال وتعذيب يتعرض لها الصحفي حتى يلزم الصمت

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