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50:37
من برنامج:
للقصة بقية
مأساة نازحي سوريا.. قصص كفاح للبقاء على قيد الحياة
تسببت الحرب في سوريا في نزوح أكثر من 6 ملايين سوري أجبروا على هجر ديارهم ومدنهم، هربا من قمع النظام وجيشه، ولكنهم يواجهون أوضاعا كارثية.
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1/2/2021
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