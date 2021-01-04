search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
49:56
من برنامج:
للقصة بقية
كورونا.. البحث عن الأمل
قال عالم الفيروسات البريطاني لورانس يونغ إن العالم في سباق بين الإصابات بسلالات جديدة من فيروس كورونا، والتوصل إلى لقاحات مضادة للفيروس.
اقرأ المزيد
4/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية
من مناطق عبور إلى استقرار للمهاجرين الأفارقة.. ما الذي تغير في دول المغرب العربي؟
play
48:55
جعلته مجرما.. قصص قتل واعتقال وتعذيب يتعرض لها الصحفي حتى يلزم الصمت
play
48:31
حصاد ديسمبر في السودان.. رفع من قائمة العقوبات الأميركية ودعوات التصحيح مستمرة
play
49:58
فساد بالمليارات ونهب ممنهج.. هكذا سرقت أموال الأوقاف المصرية
play
49:47
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية
من مناطق عبور إلى استقرار للمهاجرين الأفارقة.. ما الذي تغير في دول المغرب العربي؟
play
48:55
جعلته مجرما.. قصص قتل واعتقال وتعذيب يتعرض لها الصحفي حتى يلزم الصمت
play
48:31
حصاد ديسمبر في السودان.. رفع من قائمة العقوبات الأميركية ودعوات التصحيح مستمرة
play
49:58
فساد بالمليارات ونهب ممنهج.. هكذا سرقت أموال الأوقاف المصرية
play
49:47
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة
قلعة العمادية.. تحفة معمارية وأثرية فريدة من نوعها بالعراق
وفاة الفنان والموسيقار اللبناني إلياس الرحباني
صناعة الفخار إرث تاريخي يميز ولاية بهلاء العمانية
الأكثر قراءة
شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا
المشاركون وقّعوا البيان الختامي وأكدوا على وحدة الصف.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية
انطلاق أعمال القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية
لا يعرفون وطنا سوى الأردن.. 20 ألف باكستاني يحنّون إلى الأرض الطاهرة