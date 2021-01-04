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من برنامج: للقصة بقية كورونا.. البحث عن الأمل

قال عالم الفيروسات البريطاني لورانس يونغ إن العالم في سباق بين الإصابات بسلالات جديدة من فيروس كورونا، والتوصل إلى لقاحات مضادة للفيروس.

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