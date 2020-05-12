أبطال الجيش الأبيض يروون قصصهم في مواجهة كورونا

تقصت حلقة (2020/5/11) من برنامج "للقصة بقية" أوضاع الجيش الأبيض في زمن كورونا، وتابعت معهم حياتهم اليومية في ظل جائحة كورونا، والتقت العديد من الأطباء والممرضين في عدة دول.

تعيش الطواقم الطبية ظروفا استثنائية حول العالم منذ الإعلان عن فيروس كورونا "كوفيد-19″، فمع تأكيد منظمة الصحة العالمية ضرورة ترك مسافة آمنة بين الناس والتزام منازلهم والعزل الاجتماعي وفرض الكثير من الدول حظر التجول، كان على الكوادر الطبية الاستنفار لإنقاذ المصابين حول العالم.

حلقة (2020/5/11) من برنامج "للقصة بقية" تقصت أوضاع الجيش الأبيض في زمن كورونا، وتابعت معهم حياتهم اليومية في ظل جائحة كورونا، وطريقة تعاملهم مع المرض، والتقت العديد من الأطباء والممرضين في عدة دول.

حيث تحدث الطبيب الجراح عثمان عادل الطيار وهو نجل أول طبيب يتوفى بسبب كورونا في بريطانيا عن والده الذي كان يعمل في قسم الجراحة بالطوارئ، وعند عودته للمنزل تحدث عن شعوره بفتور ولكن في اليوم السابع ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه مصاب بكورونا.

وأضاف أن الأطباء قرروا إبقاءه في المستشفى وتم إدخاله وحدة العناية المركزة ومنعت عنه الزيارة، وتم تركيب جهاز تنفس اصطناعي لمدة أربعة أيام، وبعدها قال الأطباء إن الحالة في تدهور مستمر ولا يوجد أمل بالتحسن وفارق الحياة بعدها بساعات، وتابع أنه عندما أراد العودة للعمل كونه طبيبا رفضت والدته بحجة أنها فقدت زوجها ولا تريد فقد أحد آخر من العائلة.

وشرح طبيب الأسنان المتطوع في فرق التصدي لكورونا في العراق سيف نجم، مبادرة وزارة الصحة العراقية للنزول إلى الأحياء السكنية والبدء بأخذ العينات بصورة عشوائية، وترافق ذلك مع نشر التوعية في أوساط المجتمع بطرق الوقاية للحد من انتشار كورونا.

فيما وصفت الطبيبة المختصة بالأمراض الجرثومية والمعدية بلبنان سهى فخر الدين للبرنامج عن تغير حياتها بعد وصول أول حالة مصابة إلى لبنان، وتابعت أنه وقبل القيام بفحص أي مريض يجب عليهم تعقيم أنفسهم وارتداء الملابس الواقية من أجل حماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس، وانتقال العدوى من المرضى.

وعن معسكرات الجيش الأبيض، قالت اختصاصية أمراض الرئة والجهاز التنفسي بإسبانيا روكا نوبال إنها وخلال ست سنوات من عملها لم تواجه مثل هذا الوضع الذي فرضه وباء كورونا، حيث تحولت المستشفيات بالكامل إلى معسكرات لمواجهة الفيروس، وأضافت أنه من المحزن مشاهدة المرضى وهم يفارقون الحياة بسبب عدم توفر أَسِرّة للعناية بهم.

ومع ارتفاع نسب الإصابات والوفيات وازدياد الضغط على القطاع الصحي اتخذت الدول إجراءات مختلفة لتعويض النقص الشديد في الكوادر الطبية، فصرحت بعض الدول لآلاف الطلبة الخريجين من الكليات الطبية بالعمل في الميدان، وسمح للأطباء المتقاعدين بالعودة للعمل، كما سمح للأطباء من كل التخصصات بالمشاركة في التصدي لكورونا.

وتحدث الطبيب المسعف حمزة جواش عن تغيير عمله من حملات التوعية واللقاح إلى المساعدة في معالجة الحالات التي ترقد في المستشفيات بمدينة إسطنبول التركية، وتحدث عن الهلع الذي ينتاب العديد مما يدفعهم للذهاب إلى المستشفيات خوفا من كورونا، وهو الأمر الذي سبب ضغطا على المستشفيات.

فيما قال المسؤول الإداري بأحد المستشفيات العراقية طالب عبد المنعم إن إدارة المستشفى حريصة على الحفاظ على صحة الطاقم الطبي وتجنب إصابتهم، لأن إصابتهم تزيد من تفاقم معاناة النقص في الكادر الطبي، لأن الكادر الطبي المحيط بالشخص المصاب سيخضع للحجر الاحترازي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 10% من العاملين في القطاع الصحي حول العالم أصيبوا بالفيروس أثناء قيامهم بواجبهم، وهو أمر مقلق بحسب المنظمة، وتضيف أن تعرض الطواقم الطبية للخطر يعني أن الجميع سيكون معرضا للخطر.

وقد واجهت أغلب الدول صعوبة في توفير معدات الحماية الشخصية، وأدى نقص المعدات الطبية إلى ارتفاع نسب الإصابة بين الطواقم الطبية، كما تحدث أطباء عن عدم عودتهم إلى منازلهم خوفا من نقل العدوى إلى أهلهم وأقاربهم، كما قالوا إنهم قادرون على تخطي التعب الجسدي، لكنهم بحاجة للكثير من الوقت للتغلب على التعب النفسي الذي تعرضوا له.