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من برنامج: للقصة بقية 

فساد بالمليارات ونهب ممنهج.. هكذا سرقت أموال الأوقاف المصرية

قدرت هيئة الأوقاف المصرية وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قيمة إجمالي الأوقاف تحت إدارتها بنحو تريليون و37 مليار جنيه مصري، وتضم خريطة الأوقاف في عموم مصر نحو 114 ألف وقف.
7/12/2020
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