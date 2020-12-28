البث الحي
48:55

من برنامج: للقصة بقية 

من مناطق عبور إلى استقرار للمهاجرين الأفارقة.. ما الذي تغير في دول المغرب العربي؟

باتت دول المغرب العربي نقطة جذب للمهاجرين من جنوب أفريقيا، ولم تعد مجرد منطقة عبور في ظل تزايد التضييق على الهجرة إلى أوروبا بالسبل النظامية أو غيرها، خاصة أن هذه الدول تنعم بالاستقرار الأمني.
28/12/2020
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية 
(الجزيرة)

جعلته مجرما.. قصص قتل واعتقال وتعذيب يتعرض لها الصحفي حتى يلزم الصمت

48:31
(الجزيرة)

حصاد ديسمبر في السودان.. رفع من قائمة العقوبات الأميركية ودعوات التصحيح مستمرة

49:58
(الجزيرة)

فساد بالمليارات ونهب ممنهج.. هكذا سرقت أموال الأوقاف المصرية

49:47
(الجزيرة)

سودانيون يروون كيف دمر الفيضان منازلهم وهجّرهم من قراهم

50:44
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
للقصة بقية 
(الجزيرة)

جعلته مجرما.. قصص قتل واعتقال وتعذيب يتعرض لها الصحفي حتى يلزم الصمت

48:31
(الجزيرة)

حصاد ديسمبر في السودان.. رفع من قائمة العقوبات الأميركية ودعوات التصحيح مستمرة

49:58
(الجزيرة)

فساد بالمليارات ونهب ممنهج.. هكذا سرقت أموال الأوقاف المصرية

49:47
(الجزيرة)

سودانيون يروون كيف دمر الفيضان منازلهم وهجّرهم من قراهم

50:44
شاهد المزيد
المزيد من التقارير الإخبارية

الخارجية الإيرانية: لا نسعى لخلق توتر في المنطقة وسندافع عن أمننا بكل قوة

(الجزيرة)

شهد عام 2020 حراكا غير مسبوق من دول عربية وخليجية نحو التطبيع مع إسرائيل

(الجزيرة)

الانتهاكات بسيناء.. بين مطرقة الجيش المصري وسندان مسلحي تنظيم الدولة

(الجزيرة)

حصاد 2020.. الاقتصاد في غزة يعاني من الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عاما

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن العقارب؟ 15 معلومة قد تدهشك

هناك أكثر من 1700 نوع من العقارب تعيش في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية (شترستوك)

عربي استعادته قبيلته مقابل تيس وآخر أبطل صلاة الرشيد بالضحك.. تعرف على ثقافة الفكاهة في تراث المسلمين

كم مرة يجب أن تستحم؟.. أطباء الجلد يجيبون

حصيلة قياسية لكورونا ببريطانيا والصين ترفع تأهبها لمواجهة الوباء والأردن يحجز مليون جرعة لقاح

صينيون في بكين ينتظرون دورهم في طابور من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا (رويترز)