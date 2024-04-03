الإفطار على الملح.. عادة رمضانية في الهند

من المعتاد أن يفطر الصائم إما على الماء أو التمر، ولكن من العادات الرمضانية الغريبة في الهند أن الصائم يفطر على الملح الذي يكون أول شيء يدخل بطونهم بعد الصيام.

عادات وتقاليد الهند أمر مشهور في جميع أنحاء العالم، إذ تمتلئ الثقافة الهندية بعديد من العادات والتقاليد الفريدة والغربية التي يجدها البعض مثيرة للاهتمام.

ومن المعتاد أن يفطر الصائم إما على الماء أو التمر، ولكن من العادات الرمضانية الغريبة في الهند أن الصائم يفطر على الملح الذي يكون أول شيء يدخل بطونهم بعد الصيام، وهي عادة لا تعرف إلا في الهند، حيث يعتقد البعض أنها ذات فائدة كبيرة للجسم.

ويعد ارتداء "الطاقية" طوال الشهر الفضيل عادة متداولة عند مسلمي الهند.

ولليلة القدر شعائر خاصة في الهند، حيث يعتبرونها ليلة السابع والعشرين من رمضان، ويستعدون لها كليلة العيد تماما؛ يلبسون الملابس الجديدة، ويقيمون الصلوات والعبادات، ويقرؤون القرآن، ويوزعون الحلوى على المصلين والأطفال.

يشكل المسلمون في الهند ثاني أكبر تجمع إسلامي في العالم بعد مسلمي إندونيسيا، والإسلام هو الديانة الثانية في الهند بعد الديانة الهندوسية ِالمنتشرة هناك.