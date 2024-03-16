بروناي.. يصوم فيها غير المسلمين وسلطانها يعد سحور الصائمين

يتمسك أهالي سلطنة بروناي إحدى أغنى الدول الإسلامية بالعالم، بالكثير من العادات والتقاليد الإسلامية، ومن التقاليد الرمضانية الغريبة فيها مواظبة غير المسلمين على الصيام، احتراما للأكثرية المسلمة.

يتمسك أهالي سلطنة بروناي -دار السلام- بالكثير من العادات والتقاليد الإسلامية، حيث تتخذ الدولة الإسلامية التي تعتبر من بين الأغنى في العالم، من أول أيام شهر رمضان المبارك إجازة رسمية في البلاد.

ومن العادات الغريبة في دار السلام مواظبة أهالي السلطنة فيها من غير المسلمين على استقبال شهر رمضان، ومشاركة المسلمين في الصيام، احتراما للأكثرية المسلمة من الشعب، وكدلالة لطيفة على نجاح التعايش الاجتماعي فيما بينهم.

ومن التقاليد الرمضانية الغريبة في السلطنة بهذا الشهر الفضيل، حضور السلطان "حسن بلقية" -المصنف أغنى ملوك العالم– إلى المسجد الكبير، والمشاركة بنفسه في إعداد طعام السحور للمصلين، بعد الاستمتاع بالاحتفالات الدينية مع وزرائه وعامة الشعب.