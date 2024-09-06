بروفايل نيلسون مانديلا.. الزعيم المكافح

أيقونة النضال من أجل الحريّة والمساواة، وأكثر رجالات جنوب أفريقيا شعبيّة واحترامًا في العالم، وأوّل رئيس لها ذي بشرة سمراء، إنه الزعيم المكافح نيلسون مانديلا.