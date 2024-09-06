حلقة بروفايل: نيلسون مانديلا.. الزعيم المكافح
بروفايل

نيلسون مانديلا.. الزعيم المكافح

أيقونة النضال من أجل الحريّة والمساواة، وأكثر رجالات جنوب أفريقيا شعبيّة واحترامًا في العالم، وأوّل رئيس لها ذي بشرة سمراء، إنه الزعيم المكافح نيلسون مانديلا.
6/9/2024