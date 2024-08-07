بروفايل يوسف ديكيتش.. رامي مسدس تركي فاجأ الجميع في باريس

حاز رامي المسدس التركي يوسف ديكيتش شهرة تاريخية في أولمبياد باريس 2024، وفاجأ الجميع بعد فوز مثير في ظروف غير طبيعية.