في ذكرى وفاة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي.. تعرف إلى بصمته

رسام كاريكاتير فلسطيني ارتبط اسمه بشخصية “حنظلة”، ثم واجه العالم بسيل من الرسوم الثائرة الناقدة. في ذكرى وفاته تعرف إلى بصمته في تاريخ المقاومة الشعبية الفلسطينية.

ولد في فلسطين ونشأ في لبنان، وبدأ رحلته مع الرسم داخل زنزانة المعتقل، فانتقد الاحتلال والقمع والاستبداد، وكانت رسومه سبب شهرته كما كانت وراء موته.

رسم قرابة 40 ألف كاريكاتير خلال مسيرته الفنية، وتميزت رسومه بالجرأة والصراحة، وملامسة هموم الناس وتوجهات الشارع العربي.

توفي ناجي العلي يوم 29 أغسطس/آب 1987 في لندن متأثرا برصاصة أطلقت عليه، ودفن في لندن.