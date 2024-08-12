بروفايل سوزان وجسيكي.. سيرة إبداع في التكنولوجيا

سوزان وجسيكي.. سيرة إبداع في التكنولوجيا، نتعرف إلى أبرز محطات حياتها وكيف ساهمت في تطوير تقنيات ومنصات إلكترونية في عالمنا المعاصر؟