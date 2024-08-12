حلقة بروفايل: سوزان وجسيكي.. سيرة إبداع في التكنولوجيا
بروفايل

سوزان وجسيكي.. سيرة إبداع في التكنولوجيا

سوزان وجسيكي.. سيرة إبداع في التكنولوجيا، نتعرف إلى أبرز محطات حياتها وكيف ساهمت في تطوير تقنيات ومنصات إلكترونية في عالمنا المعاصر؟
12/8/2024