إسماعيل هنية.. السياسي المقاوم

استيقظت طهران صباح الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 على صدمة اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أراضيها.

وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الاغتيال هذه تمت من بلد إلى بلد وليس من الداخل الإيراني، فيما دان رؤساء دول عدة عربية وغربية اغتيال هنية، وعبر بعضهم عن أن ذلك يعدّ تصعيدا خطيرا من الجانب الإسرائيلي.

في هذه الحلقة من بروفايل، تفاصيل عن حياة ومسيرة إسماعيل هنية.. المقاوم الشرس في وجه الاحتلال حتى الاستشهاد.