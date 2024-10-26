من مدرس إلى نائب الرئيس.. من تيم والز نائب هاريس؟

عمل مدرسا ومدربا لكرة القدم ثم حاكما غير تقليدي لولاية مينيسوتا. من تيم والز، نائب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض؟

تعرفوا على تيم وولز، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي لعام 2024 إلى جانب كامالا هاريس. حيث يعرض الفيديو مسيرته الحافلة من التعليم إلى السياسة، وإنجازاته أثناء حكمه ولاية مينيسوتا، ودوره كناقد بارز لترامب. ونتناول أيضا مواقفه المتوازنة تجاه السياسة الخارجية وإسرائيل، إضافة إلى ردود الفعل على اختياره من قبل هاريس. شاهدوا كيف يمكن لتيم والز أن يعيد تشكيل مستقبل السياسة الأميركية.