من يكون جيمس ديفيد فانس الذي اختاره ترامب نائبا له في السباق الرئاسي لانتخابات 2024؟

محام وسياسي أميركي ولد عام 1984 جنوب غربي الولايات المتحدة الأميركية، تخرج في كلية القانون ودخل غمار السياسة في الحزب الجمهوري، وتدرج فيه إلى أن أصبح عضوا في الكونغرس، وعينه المرشح الجمهوري للرئاسة والرئيس السابق دونالد ترامب نائبا له في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يستعرض الفيديو رحلة جيمس ديفيد فانس السياسية بدءا من نشأته في أوهايو وصولا لتحوله من أشد منتقدي دونالد ترامب إلى نائبه في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. نتعرف على أبرز محطات حياته المهنية والسياسية، منها تأليفه لكتاب مرثية قروي، ومواقفه من القضايا الدولية مثل الحرب الأوكرانية والهجرة غير الشرعية.