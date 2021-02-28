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49:37

من برنامج: تحقيق خاص

الرئيس والدكتاتور.. تعرف على سر العلاقة بين القذافي وساركوزي

تعود قصة الصداقة بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى العام 2005، عندما ساركوزي زار طرابلس في أكتوبر/تشرين الأول 2005 للتعرف على الزعيم الليبي.
28/2/2021
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(الجزيرة)

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48:05
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