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من برنامج: تحقيق خاص

أشار لدور الإمارات ولبنان.. "أموال القصر" يكشف شبكات نظام الأسد الاقتصادية رغم العقوبات الغربية

كشف الفيلم التحقيقي “أموال القصر” الشبكة المالية التي يسيّرها النظام السوري لضمان جريان اقتصاده رغم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على أبرز رموزه، ودور كل من الإمارات ولبنان في ذلك.
27/12/2020-|آخر تحديث: 7/2/202109:30 PM (مكة المكرمة)
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43:48
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