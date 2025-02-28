قمة الويب 2025.. هيمنة للذكاء الاصطناعي

احتضنت العاصمة القطرية الدوحة على مدار 4 أيام قمة الويب، التي تعد أكبر تجمع تقني يقام سنويا، ويستقبل الآلاف من الشركاء والمستثمرين والقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أرجاء العالم.

واستعرضت الحلقة الجديدة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" عددا من الآراء بشأن قمة الويب وأهميتها وأهدافها على الصعيد التقني، وتأثيرها على الفرص التجارية والفجوات بين التوقعات والواقع في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومنذ العام الماضي، تستضيف قطر 5 نسخ متتالية من قمة الويب في إطار سعيها لكي تصبح وجهة رئيسية للتكنولوجيا توفر خدماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وتوفر "قمة الويب- قطر" منصة فريدة لكبار المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال للتواصل والتعاون، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي وتعزيز الحوار الهادف واستكشاف الفرص المتطورة، وتقدم أيضا فرصة للمشاركة في بناء مستقبل التكنولوجيا.

والتقت الجزيرة نت مع مؤسس قمة الويب بادي كوسغريف، الذي حاول رسم صورة لما ستبدو عليه السنوات العشر المقبلة في عالم التكنولوجيا والشركات الناشئة وقمة الويب.

وأفردت القمة مساحة للحديث عن برامج البودكاست الناجحة وأهمية السرد القصصي والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، واستعرضت وجهات نظر في هذا المجال وتأثيره الإيجابي في عالم الصحافة.

وكذلك، ناقشت القمة كيف يمكن أن يتغلب الذكاء الاصطناعي على الإرهاق والاحتراق الوظيفي، إذ يستطيع إنهاء المهام التي لا تتطلب مهام بشرية في وقت قياسي مقارنة بالطرق اليدوية التقليدية.