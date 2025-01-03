العالم في 2025.. فرص وتحديات

يترقب العالم مع بداية عام 2025 تطورات تحمل معها العديد من التحديات والفرص في ظل تنامي حجم الأزمات والنزاعات، وسط تساؤلات بشأن أبرز التوقعات على مختلف الأصعدة وخاصة الجانب السياسي.

وركزت الحلقة الجديدة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" على الملف الخاص الذي أعدّته "الجزيرة نت" لاستشراف العام الجديد وأبرز ملفاته وقضاياه الشائكة والتوقعات بشأنها.

وتصدر الملف السوري ملفات عام 2025 بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى القضية الفلسطينية التي تواجه مرحلة حرجة للغاية في ظل ملفات قديمة معقدة وأخرى جديدة لا تقل أهمية.

وتناولت الحلقة التوقعات المتعلقة بالأزمة السودانية مع استمرار الحرب الداخلية، إضافة إلى المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وهو صراع قد يغير شكل العالم في العام الجديد.

كذلك حضرت الحرب الروسية الأوكرانية ضمن الملفات الشائكة في العام الجديد، إلى جانب مستقبل القارة الأوروبية التي تواجه صعود اليمين المتطرف، والمشاكل السياسية في ألمانيا وفرنسا، وانخفاض معدلات المواليد خصوصا في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

واقتصاديا، استشرفت الجزيرة نت أبرز التحديات الاقتصادية العالمية في العام الجديد، وهي ولاية الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب وتأثيرها العالمي، والحروب التجارية والتعريفات الجمركية، وتشديد القيود على الهجرة، والحروب والنزاعات، والذكاء الاصطناعي.